В Подмосковье более 280 территорий участвуют в голосовании по благоустройству
281 подмосковная территория участвует в ежегодном Всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Голосование стартовало 21 апреля.
«Это хороший способ узнать, какие места жители хотят улучшить – обновить детскую площадку, установить скейт-парк, обустроить уютный сквер или оживлённую площадь. В этом году голосование проходит в шестой раз. В нём участвует 281 территория из 54 округов Подмосковья», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.По его словам, позитивные изменения в городской среде, происходящие в результате голосования, можно наблюдать по всей области.
«В регионе появляются современные парки, комфортные зоны отдыха, места для спорта и творчества. Жители решают, каким будет их населённый пункт, и мы помогаем реализовать эти планы», – добавил министр.Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению президента. Каждый житель Подмосковья старше 14 лет может выбрать территории, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве.
Для участия нужно зайти на портал, выбрать регион и отдать голос за место, которое хочется обновить. Голосование продлится до 12 июня.
Как напомнили в ведомстве, в прошлом году в выборе объектов для благоустройства участвовали 777 000 жителей Подмосковья.