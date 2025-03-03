В Подмосковье с начала года выявили 330 нарушений лесного законодательства

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
330 нарушений лесного законодательства выявили в Московской области за первые два месяца 2025 года сотрудники лесной охраны, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Топ-3 нарушений составило самовольное занятие лесных участков — 63 случая, нарушение правил санитарной безопасности в лесах — 77 случаев и нарушение правил пожарной безопасности в лесах — 37 случаев», — отмечается в сообщении.Рейды лесной охраны проводятся регулярно по заранее утверждённым маршрутам. Эти маршруты проложены по местам, где чаще нарушают нормы закона: рядом с населёнными пунктами, дачными посёлками, а также с местами, где проводятся работы по охране и воспроизводству леса. Нарушители несут административную и уголовную ответственность — в соответствии с российским законодательством.
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Лев Каштанов