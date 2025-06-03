В России задумали приравнять статус железнодорожников в приграничье к военным
Депутат Новичков: статус железнодорожников в приграничье надо приравнять к военным
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил приравнять железнодорожников в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии к статусу военнослужащих. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
По мнению парламентария от «Справедливой России — За правду», такой статус обеспечит сотрудникам РЖД и других транспортных компаний режим повышенной готовности и доступ к государственным мерам поддержки, аналогичным тем, что предоставляются военным и правоохранительным органам.
«Чтобы они чувствовали повышенную ответственность и повышенную заботу государства», — объяснил депутат.Данное предложение прозвучало на фоне чрезвычайного происшествия в Брянской области. В ночь с 31 мая на 1 июня произошло обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд «Климов-Москва». С подробностями можно ознакомиться в материале «Радио 1».
По последним данным от губернатора Александра Богомаза на сегодняшний день, инцидент с подрывом моста привел к сходу состава с рельсов, гибели 7 человек и травмам у 104 пассажиров. Московская железная дорога квалифицировала случившееся как «незаконное вмешательство» в работу транспорта.