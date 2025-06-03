В России задумали приравнять статус железнодорожников в приграничье к военным

03 июня 2025, 06:02

Депутат Новичков: статус железнодорожников в приграничье надо приравнять к военным

Фото: iStock/Narai Chal

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил приравнять железнодорожников в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии к статусу военнослужащих. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.





По мнению парламентария от «Справедливой России — За правду», такой статус обеспечит сотрудникам РЖД и других транспортных компаний режим повышенной готовности и доступ к государственным мерам поддержки, аналогичным тем, что предоставляются военным и правоохранительным органам.





«Чтобы они чувствовали повышенную ответственность и повышенную заботу государства», — объяснил депутат.