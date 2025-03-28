В Подмосковье будет установлено девять «змеек» на ж/д переходах до конца года

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье планируется установить девять специальных ограждений типа «змейка» в этом году. Они будут размещены на пешеходных переходах возле железнодорожных станций в Наро-Фоминске, Щёлково, Ступино, Можайске, Воскресенске, Пушкино, Кашире и Коломне. Стоит отметить, что в Коломне уже установили ограждение «змейка» возле станции Щурово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка ограждений типа «змейка» способствует снижению количества несчастных случаев на железнодорожных переходах. В настоящее время в Московской области уже функционирует более 50 таких ограждений.Помимо этого, в рамках комплексных мер на пешеходных переходах проводятся профилактические мероприятия и устанавливаются камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений правил перехода.
Кроме того, в Московской области ведётся строительство надземных пешеходных переходов, установка металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль железнодорожных путей, а также информационных стендов на станциях и платформах.
Несмотря на предпринимаемые меры, количество погибших на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года в Подмосковье было зарегистрировано 47 смертельных случаев на железной дороге: 24 случая на несанкционированных переходах, 8 на железнодорожных станциях и 15 при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.
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Кроме того, в Московской области ведётся строительство надземных пешеходных переходов, установка металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль железнодорожных путей, а также информационных стендов на станциях и платформах.
Несмотря на предпринимаемые меры, количество погибших на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года в Подмосковье было зарегистрировано 47 смертельных случаев на железной дороге: 24 случая на несанкционированных переходах, 8 на железнодорожных станциях и 15 при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.
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Дайана Хусинова