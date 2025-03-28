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В Подмосковье будет установлено девять «змеек» на ж/д переходах до конца года

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Подмосковье планируется установить девять специальных ограждений типа «змейка» в этом году. Они будут размещены на пешеходных переходах возле железнодорожных станций в Наро-Фоминске, Щёлково, Ступино, Можайске, Воскресенске, Пушкино, Кашире и Коломне. Стоит отметить, что в Коломне уже установили ограждение «змейка» возле станции Щурово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка ограждений типа «змейка» способствует снижению количества несчастных случаев на железнодорожных переходах. В настоящее время в Московской области уже функционирует более 50 таких ограждений.Помимо этого, в рамках комплексных мер на пешеходных переходах проводятся профилактические мероприятия и устанавливаются камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений правил перехода.

Кроме того, в Московской области ведётся строительство надземных пешеходных переходов, установка металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль железнодорожных путей, а также информационных стендов на станциях и платформах.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество погибших на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года в Подмосковье было зарегистрировано 47 смертельных случаев на железной дороге: 24 случая на несанкционированных переходах, 8 на железнодорожных станциях и 15 при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.

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#подмосковье
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#железная дорога
#безопасность
Более 200 пригородных электропоездов подготовят на МЖД к летнему сезону
28 марта 2025, 11:37

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На Московской железной дороге проходит подготовка пригородных поездов к летнему сезону. Железнодорожные специалисты проводят комплексную проверку электропоездов и дизельных транспортных средств — рельсовых автобусов. Планируется подготовить 220 электропоездов и 50 рельсовых автобусов.
Главная цель — обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние парка и повысить его эксплуатационную надёжность в период увеличения пассажиропотока на столичной магистрали, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Московскую железную дорогу».

В ходе технического обслуживания в депо основное внимание уделяется подготовке систем вентиляции и кондиционирования в салонах и кабинах управления. Это включает сезонное обслуживание оборудования, чистку фильтров, продувку вентиляционных агрегатов и климатических установок. Также проводится проверка работоспособности токоприёмников и аккумуляторных батарей вагонов.

Осуществляется переход оборудования на летний режим функционирования. При необходимости производится обновление окраски вагонов. В завершение проводится тщательная уборка салонов.Столичные железнодорожники завершат все мероприятия по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону до 31 мая 2025 года.

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#минтранс мо
#поезд
#железная дорога
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В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»
28 марта 2025, 11:14

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

12 апреля, в День космонавтики, в центральных библиотеках Московской области пройдет областная акция «Космическое Подмосковье». Инициаторами выступили Московская областная Дума, Министерство культуры и туризма региона и Московское областное отделение Союза женщин России.
Основная цель мероприятия — популяризация космических исследований и демонстрация достижений российской космонавтики.

С 12:00 до 18:00 в библиотеках в онлайн-формате пройдет «Космический диктант» Роскосмоса. Кроме того, с 11:00 до 20:00 посетителей ждут встречи с инженерами, конструкторами и сотрудниками ведущих научных институтов и предприятий аэрокосмической отрасли. Также запланированы лекции об истории воздухоплавания и космонавтики, тематические викторины, игры и другие интерактивные мероприятия.

В акции примут участие специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, АО НПП «Звезда», Союза ветеранов космодрома Байконур, Объединенного института ядерных исследований, а также разработчики искусственного интеллекта и другие эксперты.

Всего в мероприятии задействованы 57 центральных библиотек Подмосковья. Программа рассчитана на школьников среднего и старшего возраста, студентов технических специальностей, семьи с детьми, а также всех, кто интересуется российской наукой и технологиями.

Возрастное ограничение — 12 . Подробная информация и расписание доступны на цифровой платформе «МОё Подмосковье. Библиотеки».

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#космонавты
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Биатлонистка из Московской области завоевала серебро чемпионата России
28 марта 2025, 10:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Кристина Резцова из сборной Подмосковья завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница региона начала гонку с четвёртого места, отставая на 28,8 секунды. Однако в ходе соревнования ей удалось значительно сократить отставание от первой позиции, догнав Елизавету Каплину из Республики Башкортостан и опередив её на 18,1 секунды.

Третье место заняла Полина Плюснина, отстав от победительницы на 23,5 секунды.Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта и является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — рассказала Резцова журналистам телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта и является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#победа
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Жители Шатуры приглашаются к участию в общегородском субботнике
28 марта 2025, 10:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В населенных пунктах Шатуры активно приводят в порядок дворы, общественные пространства, детские и спортивные площадки. Бригады Службы дорожного хозяйства и благоустройства очищают территорию от сухой листвы, собирают мусор и проводят обрезку деревьев, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«При наступлении положительных ночных температур начинаем окраску малых архитектурных форм. Впереди у нас планируется несколько субботников, которые будут проводиться на территории округа. Основной локацией в Шатуре станет парк им. Гагарина», — сообщил директор МКУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства м. о. Шатура» Вячеслав Федотов.

29 марта жители смогут присоединиться к работам и помочь в уборке города.

Еще одной важной точкой, где в ближайшие выходные начнется уборка после зимы, станет пляж на озере Юбилейном в Рошале. Все желающие могут принять участие в субботнике. Приносить с собой ничего не требуется — инвентарь, перчатки и мешки для мусора предоставят на месте.

В апреле уборочные работы будут проводиться каждую субботу.

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#подмосковье
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В Подмосковье используют более 9,7 тысяч камер для выявления бездомных животных
28 марта 2025, 10:42

Фото: istockphoto / monsitj

Более 9,7 тысяч камер системы «Безопасный регион» подключены к искусственному интеллекту для выявления бездомных животных на улицах Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы продолжаем внедрение ИИ-технологии по выявлению бродячих собак на улицах Подмосковья. Оперативно подключаем её в тех муниципалитетах, откуда поступают жалобы на эту проблему», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
За время своей работы нейроконтролёр обнаружил уже 295 случаев бездомных животных, а также уменьшил количество обращений и жалоб по этой теме на 20%.

Камеры системы «Безопасный регион» оснащены искусственным интеллектом, который автоматически обнаруживает безнадзорных животных. Он фиксирует видеокадры, дату, время, адрес и количество обнаруженных собак. Затем все данные оперативно передаются специалистам профильного ведомства для дальнейшей проверки.

«Точность определения собак в рамках ИИ-проекта достигает 96%», — добавила Куртяник.

Проектом занимается подведомственная Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «МАКСИМУМ» совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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