«Инцидент связан с криминалом»: Жена комментатора Скворцова рассказала о его состоянии

Роман Скорцов (Фото: Telegram @manroshpak)
У спортивного комментатора Романа Скворцова врачи выявили черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. Об этом написала в соцсетях его супруга Ксения.
«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом», — написала жена Скворцова в Instagram*.
Она уточнила, что его нашли на улице Свердлова прямо напротив администрации.
Ранее СМИ писали, что у Скворцова произошло кровоизлияние в мозг после избиения. По данным Shot, Скворцов заступился за товарища, который поспорил с компанией мужчин, и его сильно избили.
Комментатор прилетел в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.
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Элина Позднякова