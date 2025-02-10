Подмосковные полицейские не позволили обмануть пенсионерку на 1,2 млн рублей

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Полицейские городского округа Пушкинский пресекли мошенничество в отношении пенсионерки на 1,2 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В полицию города Пушкино позвонил банковский работник и сообщил о мошенничестве в отношении 75-летней клиентки.
Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. Правоохранители задержали курьера в момент передачи муляжа денег. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант заключён под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастников готовившегося преступления.
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«Как установили прибывшие в финансовое учреждение полицейские, неизвестные сообщили пенсионерке по телефону, что у них есть информация о её причастности к финансированию подозреваемых в совершении террористических и экстремистских действий. Злоумышленники убедили пожилую женщину снять со счёта 1,2 млн рублей и передать их им якобы для ухода от уголовной ответственности», – сказала Петрова.
Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. Правоохранители задержали курьера в момент передачи муляжа денег. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурант заключён под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастников готовившегося преступления.
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Лора Луганская