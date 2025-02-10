Актёр Марк Вдовин обнаружил мёртвого мужчину перед дверью своей квартиры

Марк Вдовин (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Актёр Марк Вдовин обнаружил около двери своей квартиры мёртвого мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это случилось вечером 7 февраля. 32-летняя звезда «Подольских курсантов» пришёл домой на улице Алабяна в Москве и увидел, что около его двери лежит человек без сознания.
Вдовин оперативно вызвал скорую помощь, однако прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть. По предварительной версии, мужчина скончался от передозировки наркотиков.
Погибшим оказался 28-летний житель Московской области Игорь С.
Напомним, что недавно подобный случай произошёл со звездой российского кинематографа Гошей Куценко. В его автомобиле, припаркованном во дворе, обнаружили тело мёртвой девушки. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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Вдовин оперативно вызвал скорую помощь, однако прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть. По предварительной версии, мужчина скончался от передозировки наркотиков.
Погибшим оказался 28-летний житель Московской области Игорь С.
Напомним, что недавно подобный случай произошёл со звездой российского кинематографа Гошей Куценко. В его автомобиле, припаркованном во дворе, обнаружили тело мёртвой девушки. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова