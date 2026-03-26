В Подмосковье число многодетных семей выросло за пять лет более чем на треть

26 марта 2026, 16:28

оригинал Линара Самединова (фото: пресс-служба Мособлдумы)

Московская область входит в топ-5 российских регионов по числу многодетных семей. За последние пять лет число таких семей в Подмосковье увеличилось на 36%. Важную роль в этом сыграли различные меры поддержки, введённые по инициативе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Работа проводится в рамках Народной программы, сформированной по запросам избирателей и в соответствии с национальными проектами.





«Общий объём средств, которые выделяют в Московской области на поддержку семей и детей, увеличился за пять лет более чем в 3,8 раза. В текущем году в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 54 миллиардов рублей», — отметила депутат Мособлдумы Линара Самедминова.