В Подмосковье число многодетных семей выросло за пять лет более чем на треть
Московская область входит в топ-5 российских регионов по числу многодетных семей. За последние пять лет число таких семей в Подмосковье увеличилось на 36%. Важную роль в этом сыграли различные меры поддержки, введённые по инициативе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Работа проводится в рамках Народной программы, сформированной по запросам избирателей и в соответствии с национальными проектами.
«Общий объём средств, которые выделяют в Московской области на поддержку семей и детей, увеличился за пять лет более чем в 3,8 раза. В текущем году в региональном бюджете на эти цели предусмотрено 54 миллиардов рублей», — отметила депутат Мособлдумы Линара Самедминова.Она добавила, что семьи получают выплаты на школьную форму, питание, проезд, оздоровление и отдых. Доступно также льготное ипотечное кредитование, предоставление земельных участков, выплата материнского капитала и пр. Кроме того, в Московской области активно строят школы, детские сады, образовательные центры и прочие важные для семей с детьми объекты.
Итоги развития образовательной и спортивной инфраструктуры для детей в различных российских регионах за последние пять лет обсудили члены партии «Единая Россия» на федеральном форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде.