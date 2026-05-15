Двое москвичей попались на краже элитного алкоголя из подмосковного магазина

Двух жителей Москвы 36 и 44 лет задержали сотрудники вневедомственной охраны за кражу товара из магазина в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из супермаркета на Новорязанском шоссе в посёлке Томилино под Люберцами.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что двое мужчин взяли с полок четыре бутылки элитного алкоголя общей стоимостью около 45 тысяч рублей, с помощью кусачек сняли с них антикражные защитные датчики, спрятали товар под одежду и пошли к выходу, минуя кассы», — говорится в сообщении.