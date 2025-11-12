Жителям Подмосковья рассказали о работе волонтёрских поисковых отрядов
Присоединиться к Поисковому движению России приглашают жителей Московской области и других регионов страны. Волонтёры движения занимаются розыском советских бойцов, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
Общественный проект существует уже более 12 лет. За это время его участники обнаружили и захоронили останки свыше 250 тысяч солдат Красной армии и установили около 15 тысяч имён.
«В настоящее время в движении насчитывается 45 тысяч поисковиков, они входят в полторы тысячи отрядов. Экспедиции проводятся в 37 регионах», — говорится в сообщении.Внести свой вклад может любой желающий. При этом можно присоединиться к действующему отряду, а можно создать новый. Подробная информация размещена на сайте рф-поиск.рф.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Им обеспечивают страхование жизни и здоровья на время проведения акций, выдают гранты на реализацию проектов, помогают с организацией мероприятий, а также с открытием и ведением дел социальных НКО. Кроме того, в комплекс входит методическая и информационная поддержка. Узнать об этом можно по ссылке.