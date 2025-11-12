Жителям Подмосковья рассказали о работе волонтёрских поисковых отрядов

12 ноября 2025, 09:24

оригинал Фото: медиасток.рф

Присоединиться к Поисковому движению России приглашают жителей Московской области и других регионов страны. Волонтёры движения занимаются розыском советских бойцов, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Общественный проект существует уже более 12 лет. За это время его участники обнаружили и захоронили останки свыше 250 тысяч солдат Красной армии и установили около 15 тысяч имён.





«В настоящее время в движении насчитывается 45 тысяч поисковиков, они входят в полторы тысячи отрядов. Экспедиции проводятся в 37 регионах», — говорится в сообщении.