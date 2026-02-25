В Подмосковье действует широкий перечень мер поддержки контрактников ВС РФ
Военнослужащие по контракту и их близкие в Московской области могут воспользоваться обширным пакетом материальной и социальной помощи, предусмотренным региональными и федеральными программами.
Сегодня в Подмосковье доступно 75 видов поддержки, при этом 32 из них реализуются исключительно на региональном уровне. В их числе — бесплатное социальное обслуживание ветеранов, а также возможность пройти курс восстановления в одном из трёх крупнейших реабилитационных центров области.
Полный список льгот опубликован на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Для удобства граждан работает специальный навигационный сервис на региональном портале госуслуг, позволяющий оперативно найти нужную информацию.
Граждане, заключившие контракт на военную службу в Подмосковье, имеют право на федеральные выплаты, единовременную материальную помощь и комплексную социальную защиту. Иностранные граждане, зачисленные в ряды Вооружённых сил РФ, могут оформить российское гражданство в упрощённом порядке.
Дополнительные меры предусмотрены для членов семей контрактников. В случае сокращения им оказывается содействие в трудоустройстве. Дети военнослужащих пользуются преимуществами при поступлении в вузы, обеспечиваются бесплатным горячим питанием в школах и зачисляются в детские сады вне очереди.
Размер денежного довольствия зависит от должности и воинского звания. В частности, рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч рублей, заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей.
Также предусмотрены надбавки и премии за выполнение боевых задач, в том числе за уничтожение военной техники противника. Подробная информация размещена на сайте контрактмо.рф. Консультации можно получить по телефону горячей линии: +7 (495) 90-77-77.
