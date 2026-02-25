В Подмосковье завершают строительство индустриального парка «Титан»

25 февраля 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Единороссы подвели итоги выполнения народной программы в сфере промышленности на первом отчётно-программном форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге. Именно «Единая Россия» стояла у истоков принятия основных законов о развитии и поддержке отечественной промышленности, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.





Законы направлены на внедрение новых технологий, в том числе импортозамещающих, подготовку кадров, выполнение других положений народной программы. Одно из главных направлений программы – развитие сети индустриальных парков и технопарков.



Подмосковье лидирует по числу индустриальных парков.

«В Московской области действуют шесть особых экономических зон, 75 индустриальных парков и около 20 технопарков. Строятся ещё восемь новых государственных индустриальных парков. Один из них – «Титан» в городском округе Ленинский. Это полностью подготовленная инфраструктура – инженерные сети, дороги, социальная база, и кадры», – рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.

Фото: АО «ОЭЗ ТВТ Дубна»

