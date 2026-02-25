В Подмосковье завершают строительство индустриального парка «Титан»
Единороссы подвели итоги выполнения народной программы в сфере промышленности на первом отчётно-программном форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге. Именно «Единая Россия» стояла у истоков принятия основных законов о развитии и поддержке отечественной промышленности, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
Законы направлены на внедрение новых технологий, в том числе импортозамещающих, подготовку кадров, выполнение других положений народной программы. Одно из главных направлений программы – развитие сети индустриальных парков и технопарков.
Подмосковье лидирует по числу индустриальных парков.
«В Московской области действуют шесть особых экономических зон, 75 индустриальных парков и около 20 технопарков. Строятся ещё восемь новых государственных индустриальных парков. Один из них – «Титан» в городском округе Ленинский. Это полностью подготовленная инфраструктура – инженерные сети, дороги, социальная база, и кадры», – рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.Государственные индустриальные парки – площадки, где инвестор получает готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы, колледж и сопровождение управляющей компании.
В Подмосковье пять таких парков находятся в высокой степени готовности, в том числе и «Титан». Первый камень в его основание в 2024 году заложили при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, главы Минпромторга Антона Алиханова и гендиректора Росатома Алексея Лихачёва.
Площадь парка превысит 100 гектаров. Там создадут более 5000 рабочих мест. Суммарный объём инвестиций в проект – около 50 миллиардов рублей.
На территории «Титана» предусмотрены готовая инженерно-транспортная инфраструктура, зоны отдыха, спортплощадки, общепит и профильный колледж. Готовность парка сейчас превышает 90%.
Один из ключевых резидентов «Титана», госкорпорация «Росатом», планирует запустить на его территории производство электронно-компонентной базы. Авиационный центр ГК «Протектор» намерен развернуть там выпуск компонентов авиационных двигателей и шасси, открыть цех по капремонту самолётов гражданской авиации.
Пятилетняя Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, включает порядка 400 положений. В Подмосковье программа выполнена более чем на 90%. Единороссы уже приступили к сбору инициатив в новую программу. Предложить свою идею можно на сайте.