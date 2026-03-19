В Подмосковье демонтировали более 5600 нелегальных ларьков
Свыше 5 600 нелегальных торговых палаток ликвидировали в Московской области с начала этой работы в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Мониторинг, направленный на выявление подлежащих сносу ларьков, проводится на постоянной основе. Темпы демонтажных работ растут.
«Если в 2024 году демонтировали 337 палаток, то в 2025 году — уже 3 912. А с начала текущего года в регионе ликвидировали уже 1 400 нестационарных торговых объектов», — говорится в сообщении.Владельцам ларьков, которые нужно снести, поступает соответствующее уведомление. Работы требуется выполнить за две недели. Если собственник за это время не демонтирует объект, этим займутся уполномоченные органы. При этом все расходы за демонтаж, вывоз и хранение конструкций лягут на хозяина ларька.