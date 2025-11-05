В Подмосковье депутаты решили вернуть еду по талонам
Депутаты Московской области выступили с инициативой ввести продовольственные сертификаты для жителей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Об этом сообщает MK.ru.
По информации издания, аналогичные меры уже действуют в десяти регионах России. Сейчас в стране около 12 миллионов человек (8% населения) живут за чертой бедности.
Представители областной думы уточнили, что сертификаты нельзя будет обменять на деньги — их разрешат использовать только для покупки основных продуктов питания, включая крупы, макароны, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыбу и хлебобулочные изделия. Окончательный список товаров будет определён после доработки законопроекта.
Получить такую поддержку смогут семьи с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Размер сертификата, как уточняется, составит не менее 30% прожиточного минимума на одного человека и будет зависеть от числа членов семьи и действующего уровня минимальных расходов.
