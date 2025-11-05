В Шатуре провели крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

05 ноября 2025, 09:54

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Общегородской крестный ход провели в Шатуре 4 ноября в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, в нём приняли участие более 600 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Историю праздника собравшимся рассказал священник Иоанн Депутатов. Крестный ход начался от Никольского храма, куда доставили икону из деревни Андреевские Выселки.





«Эмоций много. Радостно, приятно было объединиться со всеми. Мы шли всей семьей. Поливал дождь, но никто не свернул. Шли плечо к плечу. Так крестный ход все и закончили — в единстве», — рассказала жительница Шатуры Марина Афонина.