Жителей Серебряных Прудов научили делать игрушки из лыка

05 ноября 2025, 10:10

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Праздник «Россия. Родина. Единство» провели в Серебряных Прудах 4 ноября. Мероприятие состоялось в кафе «У Бобров» в парке «Серебряный». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Для гостей организовали мастер-класс по изготовлению традиционных игрушек из лыка, а воспитанницы хореографического ансамбля «Радость» провели дефиле-показ павловопосадских платков.





«Лекцию о павловопосадских платках собравшимся прочитала Людмила Никулина. Она объяснила, в чём состоит уникальность этого промысла, рассказала о его истории, материалах и орнаментах», — говорится в сообщении.