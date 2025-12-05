В Подмосковье девочка врезалась в стеклянную дверь и получила страшную рану
Одиннадцатилетнюю девочку с резаной раной ягодицы длиной 25 сантиметров и шириной четыре сантиметра вылечили врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Рану девочка получила во время игры в догонялки: она случайно врезалась в стеклянную дверь. Стекло разбилось и пропороло тело.
«Сложность заключалась не только в глубине раны, но и в обилии вонзившихся в мышцы мелких осколков стекла. Специалисты кропотливо извлекли инородные тела, стараясь максимально сохранить поврежденные нервы и сосуды, и аккуратно зашили рану», — рассказал главный врач МОЦОМД Александр Григорьев.Он добавил, что несмотря на то, что стекло не задело крупные кровеносные сосуды и жизненно важные органы, рана оказалась настолько серьёзной, что пациентке потребовалась длительная реабилитация.
Сейчас ребёнка уже выписали домой с назначением на курс лечебной физкультуры и физиотерапии для восстановления мышц и чувствительности повреждённого места.