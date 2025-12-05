В Подмосковье девочка врезалась в стеклянную дверь и получила страшную рану

05 декабря 2025, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Одиннадцатилетнюю девочку с резаной раной ягодицы длиной 25 сантиметров и шириной четыре сантиметра вылечили врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Рану девочка получила во время игры в догонялки: она случайно врезалась в стеклянную дверь. Стекло разбилось и пропороло тело.





«Сложность заключалась не только в глубине раны, но и в обилии вонзившихся в мышцы мелких осколков стекла. Специалисты кропотливо извлекли инородные тела, стараясь максимально сохранить поврежденные нервы и сосуды, и аккуратно зашили рану», — рассказал главный врач МОЦОМД Александр Григорьев.