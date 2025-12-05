«Сломаны обе ноги»: под Челябинском пенсионер переехал школьницу
Под Челябинском 73-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.
На втором километре трассы «Челябинск-Аэропорт» водитель 1952 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Hyundai IX35, по предварительным данным, сбил несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по зебре. В результате аварии 15-летняя девушка получила травмы и ее доставили в больницу.
Согласно информации из медицинских источников, у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног и черепно-мозговая травма. Она находится под наблюдением врачей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
