«Сломаны обе ноги»: под Челябинском пенсионер переехал школьницу

Под Челябинском 73-летний пенсионер переехал 15-летнюю школьницу
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Под Челябинском 73-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.



На втором километре трассы «Челябинск-Аэропорт» водитель 1952 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Hyundai IX35, по предварительным данным, сбил несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу по зебре. В результате аварии 15-летняя девушка получила травмы и ее доставили в больницу.

Согласно информации из медицинских источников, у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног и черепно-мозговая травма. Она находится под наблюдением врачей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Екатерина Коршунова

