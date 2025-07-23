В Подмосковье девочке вылечили патологию мочевого пузыря, мешавшую ей ходить в школу

23 июля 2025, 15:23

В Детском центре девочке вылечили редкую патологию мочевого пузыря

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля вылечили юной пациентке редкую патологию мочевого пузыря. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.





В ДКЦ поступила семилетняя девочка с пороком развития спинного мозга и нарушением функции мочевого пузыря. Объём органа составлял всего 30 мл при норме 180 мл. Это приводило к недержанию мочи и даже мешало посещать школу. Врачи назвали это уникальным случаем поражения нервных окончаний, из-за которых мочевой пузырь находился в постоянном спазме.



«Девочке сделали операцию: ввели ботулотоксин в 40 точек стенки мочевого пузыря и устранили риски развития почечной недостаточности. Это позволило расслабить мышцы, нормализовав процесс наполнения органа. Операция прошла успешно. Уже через неделю объём мочевого пузыря ребёнка увеличился до нормы», – говорится в сообщении.