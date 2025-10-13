В Подмосковье директора магазина приговорили к 10 годам за убийство покупателя
В Московской области 32-летний бывший директор продуктового магазина признан виновным в убийстве покупателя. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета России по региону.
По версии следствия, 30 ноября 2024 года мужчина, находясь в подсобном помещении магазина, избил посетителя, который был подозреваем в краже алкогольной продукции, а затем задушил его. Мотивом преступления стала именно кража спиртного.
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по части 1 статьи 105 УК РФ. Раменский городской суд приговорил осуждённого к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Читайте также: