В Испании мужчина регулярно насиловал 8-летнюю дочь вместе с друзьями
В Испании полиция задержала 38-летнего мужчину, который длительное время насиловал свою 8-летнюю дочь при участии двух знакомых. Инцидент произошёл в одном из городов страны, имя которого не разглашается в интересах следствия.
Согласно материалам дела, преступления происходили, когда мать ребёнка уходила из дома. Один из сообщников следил за тем, чтобы не было свидетелей. В это время отец и его товарищ зажимали девочке рот и насиловали.
Дочь не рассказывала матери о случившемся, так как папа запрещал это делать. При этом на днях злоумышленники оставили следы на теле ребенка. Родительница их заметила и сообщила о случившемся в полицию.
