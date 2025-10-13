В Испании мужчина регулярно насиловал 8-летнюю дочь вместе с друзьями

13 октября 2025, 17:47

Фото: iStock/Rawf8

В Испании полиция задержала 38-летнего мужчину, который длительное время насиловал свою 8-летнюю дочь при участии двух знакомых. Инцидент произошёл в одном из городов страны, имя которого не разглашается в интересах следствия.