В Нефтеюганске уволены двое полицейских за изнасилование ребёнка

13 октября 2025, 18:04

Фото: iStock/blinow61

В Нефтеюганске в ХМАО возбуждено уголовное дело против бывших сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в насильственных действиях над четырёхлетним ребёнком, которые они снимали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.