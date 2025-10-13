В Нефтеюганске уволены двое полицейских за изнасилование ребёнка
В Нефтеюганске в ХМАО возбуждено уголовное дело против бывших сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в насильственных действиях над четырёхлетним ребёнком, которые они снимали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источников, мужчина, ранее работавший полицейским, предварительно совращал ребёнка, а его супруга, являющаяся вольнонаёмным сотрудником органов, записывала происходящее на камеру. Записи были обнаружены родственниками в облачном хранилище.
В МВД подтвердили, что оба сотрудника уже уволены. Следственный комитет ведёт расследование уголовного дела. В настоящее время ребёнок находится под опекой у родного отца.
