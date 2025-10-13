Суд приговорил блогера Арега Щепихина к 5 годам колонии общего режима
Пресненский суд Москвы приговорил блогера Арега Щепихина к пяти годам колонии общего режима. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Суд признал Щепихина виновным по трём статьям Уголовного кодекса: нарушение права на свободу совести, публичные призывы к экстремизму и возбуждение ненависти либо вражды. Поводом для возбуждения дел послужили видео оскорбительного характера в адрес чеченцев и мусульман, которые блогер выложил в интернет.
В июне несколько мужчин похитили Арега на Ярославском вокзале на глазах у очевидцев и поместили его в багажник автомобиля. Сам Щепихин затем сообщал, что неизвестные в гражданской одежде избили его, но позже отпустили на фоне публичного резонанса.
В ходе судебного заседания блогер принёс извинения и пообещал впредь не допускать оскорбительных высказываний.
