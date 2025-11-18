В Подольске вакцинацию от гриппа прошли около 80% жителей
Почти 135 тысяч взрослых жителей городского округа Подольск прошли вакцинацию от гриппа. Это составляет 78% от плана сезонной прививочной кампании, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Прививку делают препаратами «Флю-М» и «Совигрипп».
«Бесплатно вакцинироваться подольчане могут в прививочных кабинетах, работающих в девяти поликлиниках округа. Приём ведётся по будням с восьми утра до восьми вечера, а по субботам 9:00 до 14:00», — говорится в сообщении.Кроме того, в округе действуют мобильные пункты вакцинации. В торговом центре «Остров Сокровищ» прививку от гриппа можно сделать по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00, в гипермаркете «Глобус» — по вторникам с 09:00 до 12:00, по пятницам с 17:00 до 20:00 и по субботам с 09:00 до 13:00, а в офисе «Мои документы» на улице Кирова, дом №39 по четвергам с 09:00 до 13:00.
Прививочная кампания продлится до конца ноября.