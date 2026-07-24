Производитель из Дубны начал продажи нового российского сервера
Технологическая компания YADRO объявила о начале продаж нового сервера H225 G4, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Сервер предназначен для работы с большими объёмами данных, облачными сервисами и корпоративными информационными системами.
Производство устройства организуют на заводе YADRO Фаб Дубна в особой экономической зоне «Дубна».
«Новое устройство стало первым в портфеле компании, созданным на базе процессоров AMD EPYC последнего поколения. Сервер предназначен для компаний, которым нужна высокая производительность при обработке больших массивов данных. По информации компании, устройство позволяет разместить больше вычислительных ресурсов на меньшей площади», – отметили в ведомстве.Новый сервер уже включили в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это позволяет использовать его при реализации проектов государственных заказчиков, субъектов критической информационной инфраструктуры и организаций регулируемых отраслей.
Как напомнили в ведомстве, компания YADRO входит в «ИКС Холдинг».