В Раменском запустят производство одежды более чем за 2,6 млрд рублей

В Раменском появится комплекс по серийному производству одежды. Для этого компания «Логистик-М», входящая в группу «ВСФ Логистика», получила участок в льготную аренду, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.