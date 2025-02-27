В Раменском запустят производство одежды более чем за 2,6 млрд рублей

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В Раменском появится комплекс по серийному производству одежды. Для этого компания «Логистик-М», входящая в группу «ВСФ Логистика», получила участок в льготную аренду, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций компании в создание производственного комплекса превышает 2,6 млрд рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год. В рамках проекта планируется создать 150 рабочих мест. После вывода предприятия на полную мощность, ежегодный объём производства составит 1,25 млн единиц одежды», – отметила Зиновьева.Под реализацию инвестпроекта компании предоставили земельный участок площадью более 37 га.
«В планах – построить комплекс зданий общей площадью 38 тыс. кв. м. Там разместят само производство и оборудуют зоны для логистических операций», – добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.На предприятии будут выпускать верхнюю одежду для всей семьи по собственному дизайну из трикотажа, кожи и меха.
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Лора Луганская