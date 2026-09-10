В ЖК «Резиденция Сколково» строят два дома на 424 квартиры

10 сентября 2026, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство двух многосекционных домов с 424 квартирами ведётся в ЖК бизнес-класса «Резиденция Сколково» на территории посёлка Заречье Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Дома будут переменной этажности — от трёх до девяти этажей. Их общая площадь составит более 47,4 тыс. квадратных метров.





«В каждой секции корпусов 6.1 и 6.2 предусмотрены свои сквозные входные группы с помещениями для хранения колясок. На -1 этажах обустроят паркинг на 190 машин и 16 мотоциклов. Кроме того, там будут места для хранения велосипедов. На подземном уровне и жилых этажах организуют 158 кладовок», — говорится в сообщении.