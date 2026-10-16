Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 октября составила четыре балла

16 октября 2026, 10:33

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на 15 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Заторы наблюдаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.