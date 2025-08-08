В Подмосковье до конца года отремонтируют девять колледжей

08 августа 2025, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Ремонт зданий девяти колледжей завершат в Подмосковье к концу текущего года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.





К началу учебного года будут готовы отремонтированные мастерские Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко, а также обновлённый учебный корпус и мастерские техникума имени Королёва в Пушкине. Ещё семь обновлённых колледжей откроют в декабре-январе.





«Масштабную программу по капитальному ремонту объектов образования инициировал президент Владимир Путин. По предложению «Единой России» программу распространили и на колледжи», — отметил Игорь Брынцалов.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем ещё три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул губернатор.