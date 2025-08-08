В Подмосковье до конца года отремонтируют девять колледжей
Ремонт зданий девяти колледжей завершат в Подмосковье к концу текущего года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.
К началу учебного года будут готовы отремонтированные мастерские Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко, а также обновлённый учебный корпус и мастерские техникума имени Королёва в Пушкине. Ещё семь обновлённых колледжей откроют в декабре-январе.
«Масштабную программу по капитальному ремонту объектов образования инициировал президент Владимир Путин. По предложению «Единой России» программу распространили и на колледжи», — отметил Игорь Брынцалов.Он добавил, что депутаты в рамках Народной программы партии контролируют ход работ: выезжают на объекты, проверяют качество материалов и соблюдение установленных сроков.
Зимой должны завершить работы по ремонту авиационного техникума имени В.А. Казакова в Жуковском, учебных корпусов колледжа «Энергия» в Балашихе, Орехово-Зуевского техникума и Воскресенского колледжа, а также закончить обновление общежития Красногорского колледжа, кровли в Наро-Фоминском техникуме и учебно-производственных мастерских в Электростальском колледже.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе работает 37 колледжей, и важной задачей подмосковных властей является создание там комфортных и современных условий для приобретения профессии.
«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем ещё три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул губернатор.