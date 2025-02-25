Зимние каникулы в лагере «Литвиново» провели более 250 школьников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 250 детей провели вторую зимнюю смену 15 по 22 февраля в подмосковном оздоровительном центре «Литвиново», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья. Эти дни пришлись на школьные каникулы.
«Литвиново» работает круглогодично и открывает двери для школьников региона каждые каникулы. Во вторую зимнюю смену в лагере отдохнули 250 ребят из семей с низкими доходами. Дети отправились на экскурсию по лагерю и проходили квест на его территории. Традиционно их ждали увлекательные мастер-классы. Ребята рисовали, лепили из пластилина, делали красивые аппликации. Ни одна смена в лагере не проходит без спортивных занятий, конкурса отрядов и творческий состязаний», – рассказали в ведомстве.Как подчеркнули в Минсоцразвития, самым ярким событием смены стал конкурс «Танцы народов России». Каждый отряд представил уникальную интерпретацию народных танцев.
Подать заявление на бесплатную путёвку в лагерь можно на портале.
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Лора Луганская