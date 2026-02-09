В Подмосковье два брата избили прохожего после конфликта из-за девушки
В подмосковной Коломне двое братьев напали на случайного прохожего после конфликта в баре. Мужчина получил травмы и обратился за медицинской помощью.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», 26-летний и 27-летний родственники отдыхали в заведении и после нескольких бокалов алкоголя решили выяснить отношения из-за девушки. Для разговора они направились к выходу, где столкнулись с незнакомцем, попросившим пропустить его.
Просьба вызвала агрессию: братья нанесли мужчине несколько сильных ударов по голове. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, о степени тяжести травм не сообщается.
Нападавших оперативно задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
