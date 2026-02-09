09 февраля 2026, 13:25

Россиян массово выселяют из отелей на Кубе из-за топливного кризиса

Фото: iStock/MaboHH

Россияне сталкиваются с массовыми выселениями из гостиниц на Кубе. Топливный кризис заставляет туристов покидать отели класса люкс, такие как Domina Marina Varadero 5*, Valentin Patriarca 5* и Paradisus Varadero 5*. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.