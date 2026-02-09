Россияне сталкиваются с массовыми выселениями из гостиниц на Кубе
Россияне сталкиваются с массовыми выселениями из гостиниц на Кубе. Топливный кризис заставляет туристов покидать отели класса люкс, такие как Domina Marina Varadero 5*, Valentin Patriarca 5* и Paradisus Varadero 5*. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В скором времени закроют и 4-звездочные Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta. Отдыхающим предлагают переселиться в гостиницы с более низким рейтингом, но разницу в стоимости никто не компенсирует. По информации отдыхающих, 10-дневный тур в «пятёрках» обошёлся примерно в 350 тысяч рублей. В «четвёрках» стоимость составляет около 300 тысяч рублей. Несмотря на это, отели не готовы возвращать разницу. Выселения объясняют «ремонтными работами».
Проблемы возникают и у тех, кто только планирует поездку. Вчера отменили рейс из Москвы в Гавану. Пассажиры ждали вылета два часа, но затем получили известие о задержке из-за отсутствия топлива на Кубе. Позже самолёт вылетел пустым, чтобы забрать россиян, находящихся на острове. На завтра также отменили рейс.
Топливный кризис парализовал страну. С 10 февраля по 11 марта введён месячный запрет на заправку самолётов. Ограничения затронули крупные аэропорты, включая Гавану и Варадеро. Ситуация вызывает серьёзные опасения у туристов и местных жителей.
