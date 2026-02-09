«Из мужика сделали овоща»: медики проигнорировали паническую атаку больного

09 февраля 2026, 13:59

Волгоградские врачи проигнорировали паническую атаку 54-летнего больного

Фото: istockphoto/sudok1

В Волгограде родственники 54-летнего пациента заявили, что врачи больницы № 25 не придали значения его панической атаке, после чего состояние мужчины резко ухудшилось. Об этом они рассказали порталу V1.ru.





По словам дочери, в конце января у отца внезапно онемела рука, и его доставили в медучреждение. Там, утверждает семья, ему провели только КТ.



Позже пациента перевели в реанимацию. При этом семья утверждает, что о резком ухудшении состояния им никто не сообщил.





«Из мужика за пять дней сделали овоща. Один раз пустили вторую дочь со слезами, прошениями. Не пускают якобы из-за эпидемиологической обстановки и ремонта где-то там в каких-то коридорах», — сказала собеседница СМИ.