Подростку в детском лагере на Сахалине проломили череп ксилофоном
В детском лагере на Сахалине произошел серьезный инцидент. 16-летний юноша получил перелом черепа после удара музыкальным инструментом. Это случилось в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в городе Анива. Об этом пишет РИА Новости.
По информации прокуратуры, одноклассник трижды ударил пострадавшего по голове ксилофоном. В результате подростка доставили в больницу, где провели томографию. Врачи диагностировали перелом черепа и гематому, а также сделали операцию.
Правоохранительные органы начали проверку соблюдения законодательства об образовании. Она оценит, насколько безопасно находиться несовершеннолетним в центре. Если найдут нарушения, надзорное ведомство примет меры. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.
