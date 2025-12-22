Подростку в детском лагере на Сахалине проломили череп ксилофоном

22 декабря 2025, 08:08

Фото: iStock/Fedorovekb

В детском лагере на Сахалине произошел серьезный инцидент. 16-летний юноша получил перелом черепа после удара музыкальным инструментом. Это случилось в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в городе Анива. Об этом пишет РИА Новости.