В Подмосковье двое пьяных мужчин ограбили прохожего

09 июля 2026, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух мужчин — 40-летнего жителя подмосковного Пушкина и 23-летнего жителя Пскова — задержали полицейские по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Инцидент произошёл у магазина в посёлке Новосиньково Дмитровского округа. Нетрезвые злоумышленники напали на прохожего. Один из них ударил его ногой, а когда из кармана жертвы выпали телефон и кошелёк, подобрали их и ушли. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.





«Оперативники вычислили нападавших благодаря записям с камер видеонаблюдения. Обоих мужчин задержали по местам их временного проживания в Дмитровском округе. Они рассказали, что украденные деньги поделили и потратили», — говорится в сообщении.