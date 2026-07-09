В Приморье в аварии с пьяным водителем грузовика «Урал» погиб человек
В Приморье в результате опрокидывания грузовика «Урал» погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
ДТП произошло на 38-м километре дороги «Рощино – Мельничное» в Красноармейском округе. По предварительной информации, грузовик съехал в кювет и перевернулся, когда за рулём находился 42-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Его 34-летний пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи.
Водитель уже дважды — в 2015 и 2020 годах — лишался прав за вождение в нетрезвом виде. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.
Ранее «Радио 1» передавало, что в аэропорту Пхукета сотрудники таможни задержали 30-летнего россиянина по имени Сергей. При досмотре его багажа служащие обнаружили более 17 килограммов каннабиса — в чемоданах мужчины находились 35 вакуумных упаковок с марихуаной и 12 пакетов с гашишем.
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