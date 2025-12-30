В Подмосковье «Единая Россия» исполняет новогодние мечты детей

30 декабря 2025, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба Администрации городского округа Балашиха

В Подмосковье продолжается акция «Ёлка желаний». Инициатором проекта выступает «Движение Первых». За семь лет участники акции исполнили более 320 000 детских желаний по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».





К акции ежегодно присоединяются депутаты всех уровней и актив подмосковного отделения партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов исполнил мечты сразу двух ребят — 9-летней Алёны Коловановой и 12-летнего Егора Цымермана. Такие подарки помогают детям получить яркие эмоции и хорошее настроение на весь следующий год.

«Алёне вместе с мамой и сестрёнкой организуем посещение Москвариума, а Егору – Большого Цирка на проспекте Вернадского», — рассказал Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

«Исполню её мечту о специальном световом столе, на котором можно рисовать песком всё, что угодно», — рассказал депутат.

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Егорьевск

«Важно, что детей участников специальной военной операции помнят, о них заботятся», — поделилась мама девочки Ирина.