В Подмосковье «Единая Россия» исполняет новогодние мечты детей
В Подмосковье продолжается акция «Ёлка желаний». Инициатором проекта выступает «Движение Первых». За семь лет участники акции исполнили более 320 000 детских желаний по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
К акции ежегодно присоединяются депутаты всех уровней и актив подмосковного отделения партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов исполнил мечты сразу двух ребят — 9-летней Алёны Коловановой и 12-летнего Егора Цымермана. Такие подарки помогают детям получить яркие эмоции и хорошее настроение на весь следующий год.
«Алёне вместе с мамой и сестрёнкой организуем посещение Москвариума, а Егору – Большого Цирка на проспекте Вернадского», — рассказал Игорь Брынцалов.Депутат Госдумы Александр Толмачёв исполнил желание 4-летней Любавы из ДНР.
«Исполню её мечту о специальном световом столе, на котором можно рисовать песком всё, что угодно», — рассказал депутат.А еще в прошлом году Александр Толмачёв помог исполнить желания сразу трёх детей. Восьмилетняя Лера из Курска получила цифровое пианино, 12-летний Коля из Энергодара побывал в парке «Остров мечты», а 16-летняя Наташа из Белгородской области увидела Байкал.
В Егорьевске депутат Мособлдумы Максим Коркин исполнил заветное желание маленького Саши — сына участника СВО. Мальчик мечтал почувствовать себя пожарным. Вместе с депутатом он побывал в пожарно-спасательной части, познакомился с огнеборцами, примерил форму, сел за руль пожарной машины и попробовал удержать пожарный рукав под напором воды.
Ещё один подарок в ходе акции получила шестилетняя Антонина из Балашихи. Депутат Госдумы Михаил Терентьев вручил девочке мини-станцию «Алиса». Отец Антонины, Сергей Трусков, участвовал в специальной военной операции и героически погиб при выполнении боевого задания в 2024 году. За мужество и отвагу его посмертно наградили Орденом Мужества.
«Важно, что детей участников специальной военной операции помнят, о них заботятся», — поделилась мама девочки Ирина.Также действуют и дополнительные форматы поддержки — «Праздник на стол», «Внуки с подарками» и «Хвостатый Новый год». В прошлом году «Ёлка желаний» вышла на международный уровень — к ней присоединились соотечественники из европейских стран и государств СНГ.
Приём заявок стартовал 15 ноября. Участвовать могут дети и подростки от 3 до 17 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации — с инвалидностью, ограничениями по здоровью, оставшиеся без попечения родителей или из семей участников СВО. Акцию проводят до 28 февраля.