В Подмосковье ЕГЭ по русскому языку досрочно написали 75 человек

24 марта 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Досрочный единый госэкзамен по русскому языку провели в Московской области. Работу написали 75 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Пункты проведения ЕГЭ работали в Подольске, Красногорске и Балашихе, все они полностью отвечали установленным требованиям: функционировало видеонаблюдение, экзаменационные материалы распечатывали прямо в аудиториях, а за порядок следили общественные наблюдатели.





«Во всех трёх пунктах сдачи экзамен прошёл без нарушений», — говорится в сообщении.