В Подмосковье ЕГЭ по русскому языку досрочно написали 75 человек
Досрочный единый госэкзамен по русскому языку провели в Московской области. Работу написали 75 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Пункты проведения ЕГЭ работали в Подольске, Красногорске и Балашихе, все они полностью отвечали установленным требованиям: функционировало видеонаблюдение, экзаменационные материалы распечатывали прямо в аудиториях, а за порядок следили общественные наблюдатели.
«Во всех трёх пунктах сдачи экзамен прошёл без нарушений», — говорится в сообщении.Результаты ЕГЭ опубликуют не позднее 6 апреля.
Всего на досрочную сдачу единых госэкзаменов в этом году в Подмосковье зарегистрировались 96 человек, из которых 19 — одиннадцатиклассники. Досрочный период стартовал 20 марта и завершится 20 апреля.