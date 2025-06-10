Щетинин признался, что удивился вызову в сборную России
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился своими ощущениями от вызова в сборную России на июньские матчи.
«Ощущения великолепные, всегда безумно приятно находиться с лучшими игроками страны. Честно, даже не думал, что Валерий Георгиевич меня вызовет», — откровенничал Щетинин в беседе с Metaratings.ru.
Со слов футболиста, он «немного удивился», когда увидел свою фамилию в окончательном списке. Однако Щетинин уже знает многих спортсменов и тренерский штаб.
В начале мая обнародовали итоговый состав футболистов на июньский сбор национальной команды, в который попал Кирилл Щетинин. Спортсмен пока не дебютировал в составе сборной России, оставшись на скамейке запасных в BetBoom товарищеском матче против Нигерии. 10 июня подопечные Валерия Карпина встретятся на поле со сборной Белоруссии.