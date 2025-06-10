«Спартаку» предложили рассмотреть Антона Заболоцкого на позицию форварда
Нападающий «Химок» Антон Заболотный является одним из кандидатов, которого «Спартак» может рассматривать в качестве усиления. Об этом сообщает издание Metaratings.
Напомним, что руководство клуба продолжает отбор футболистов из различных российских футбольных клубов, которые смогли бы занять позицию форварда. Ранее сообщалось, что одним из кандадатов является нападющий Николай Комличенко.
Контракт Заболотного с «Химками» действителен до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне в активе 33-летнего игрока 31 матч во всех турнирах, шесть голов и шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро.
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