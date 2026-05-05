В Подмосковье фасады домов украшают Знамёнами Победы и флагами России

05 мая 2026, 19:35

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области в преддверии Дня Великой Победы стартовал масштабный этап праздничного оформления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Коммунальные службы региона приступили к установке государственной и исторической символики на фасадах многоквартирных домов. Работа направлена на сохранение памяти о бессмертном подвиге народа.

«Традиция украшать жилые дома к праздничным датам – не просто стандарт благоустройства, а дань глубокого уважения защитникам Отечества. Одним из главных символом оформления вновь стало легендарное Знамя Победы – символ триумфа советского народа над нацизмом. Знамя, водружённое 1 мая 1945 года над поверженным Берлином, стало олицетворением конца самой кровопролитной войны в истории человечества», – рассказали в Минчистоты.