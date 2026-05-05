В Подмосковье фасады домов украшают Знамёнами Победы и флагами России
В Московской области в преддверии Дня Великой Победы стартовал масштабный этап праздничного оформления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Коммунальные службы региона приступили к установке государственной и исторической символики на фасадах многоквартирных домов. Работа направлена на сохранение памяти о бессмертном подвиге народа.
«Традиция украшать жилые дома к праздничным датам – не просто стандарт благоустройства, а дань глубокого уважения защитникам Отечества. Одним из главных символом оформления вновь стало легендарное Знамя Победы – символ триумфа советского народа над нацизмом. Знамя, водружённое 1 мая 1945 года над поверженным Берлином, стало олицетворением конца самой кровопролитной войны в истории человечества», – рассказали в Минчистоты.Там добавили, что на домах также размещают флаги России и Московской области, подчёркивая связь героического прошлого и великого настоящего страны.
Флаги устанавливают во всех муниципалитетах региона. Их уже закрепили на домах в городских округах Клин, Солнечногорск, Сергиев Посад, Истра и на других территориях.
В рамках подготовки к празднику коммунальщики Подмосковья также приводят в порядок многоквартирные дома и прилегающие территории – красят ограждения, моют фасады, проводят озеленение.