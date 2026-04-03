В Подмосковье финансирование мер поддержки семей с детьми увеличилось в 4 раза
Почти в четыре раза нарастили объём помощи семьям с детьми из бюджета Московской области за последние пять лет. Об этом рассказала член фракции «Единая Россия» Линара Самединова в рамках подведения итогов работы партии, сообщает пресс-служба ЕР.
По мнению депутата, комплексная поддержка стала одним из важных факторов прироста населения в Подмосковье.
«Число многодетных семей в регионе выросло более чем на треть. Сейчас подмосковных семьях воспитывается около 1,8 млн детей. И свыше 360 из них — в многодетных семьях. (…) Когда видишь, как Подмосковье становится лидером страны по приросту населения, понимаешь: это один из главных индикаторов доверия людей. Они выбирают нашу область для жизни, для рождения детей, для своего будущего», — сказала Линара Самединова.Она добавила, что поддержка семей, а также ремонт и строительство школ, детских садов и пр. — это результат реализации Народной программы партии, сформированной на основе наказов избирателей.
Деньги, который выделяются на льготные программы, получают непосредственно семьи: на проезд, питание, школьную форму, отдых, коммунальные платежи и т.д. В число программ входит материнский капитал, льготная ипотека, предоставление земельных участков и многое другое.
«Партия продвигает принцип: «плюс ребёнок — плюс ресурс», чтобы с рождением каждого следующего ребёнка у семьи появлялась дополнительная поддержка», — добавила Самединова.Сейчас «Единая Россия» приступила к формированию новой Народной программы. Свои предложения любой желающий может прислать через сайт естьрезультат.рф.