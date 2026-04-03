В Подмосковье финансирование мер поддержки семей с детьми увеличилось в 4 раза

03 апреля 2026, 15:59

оригинал Линара Самединова (фото: пресс-служба Мособлдумы)

Почти в четыре раза нарастили объём помощи семьям с детьми из бюджета Московской области за последние пять лет. Об этом рассказала член фракции «Единая Россия» Линара Самединова в рамках подведения итогов работы партии, сообщает пресс-служба ЕР.





По мнению депутата, комплексная поддержка стала одним из важных факторов прироста населения в Подмосковье.





«Число многодетных семей в регионе выросло более чем на треть. Сейчас подмосковных семьях воспитывается около 1,8 млн детей. И свыше 360 из них — в многодетных семьях. (…) Когда видишь, как Подмосковье становится лидером страны по приросту населения, понимаешь: это один из главных индикаторов доверия людей. Они выбирают нашу область для жизни, для рождения детей, для своего будущего», — сказала Линара Самединова.

«Партия продвигает принцип: «плюс ребёнок — плюс ресурс», чтобы с рождением каждого следующего ребёнка у семьи появлялась дополнительная поддержка», — добавила Самединова.