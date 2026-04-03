В Московской области начался Всероссийский экомарафон «Чистомай»

03 апреля 2026, 15:40

В Подмосковье стартовал экомарафон «Чистомай-2026», который будет проходить в регионе до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Как отметили в ведомстве, марафон вносит вклад в достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие», объединяя усилия волонтёров, бизнеса и государства. Главное нововведение сезона – интеграция с мобильным приложением «Чистая природа».



Цель марафона – привлечь неравнодушных жителей к очистке природных территорий, сформировать культуру ответственного обращения с отходами через поощрение активных участников.



Чтобы принять участие в акции, для выполнения задания «Следопыт», нужно скачать приложение «Чистая Природа». Чтобы выполнить задания «Волонтёр» и «Координатор», необходимо вступить в ВК-группу «Чистомай» и написать сообщение.

«Участники экологического марафона будут фиксировать незаконные свалки, проводить уборки и субботники лично и в составе команды. За каждое выполненное задание они получат баллы. Чем сложнее и масштабнее работа, тем выше оценка. По итогам марафона накопленные баллы можно будет обменять на полезные призы», – рассказали в Минчистоты.