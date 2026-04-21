В Подмосковье готовят к лету технику по вывозу мусора

21 апреля 2026, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подмосковные компании-операторы по вывозу отходов приступили к сезонному техобслуживанию своей техники — мусоровозов, ломовозовов и бункеровозов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Специалисты проверяют состояние рулевого управления и тормозных систем, а также подвесок, рам и бортовой электрики.





«В рамках техосмотра проводится также текущий ремонт: восстанавливают шасси, электрику, меняют прессующие плиты, проводят герметизацию кузова от протечек и пескоструйную обработку и покраску», — говорится в сообщении.