В Подмосковье готовят к лету технику по вывозу мусора
Подмосковные компании-операторы по вывозу отходов приступили к сезонному техобслуживанию своей техники — мусоровозов, ломовозовов и бункеровозов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты проверяют состояние рулевого управления и тормозных систем, а также подвесок, рам и бортовой электрики.
«В рамках техосмотра проводится также текущий ремонт: восстанавливают шасси, электрику, меняют прессующие плиты, проводят герметизацию кузова от протечек и пескоструйную обработку и покраску», — говорится в сообщении.Обновлённая техника уже работает на маршрутах в десяти округах: Шатуре, Люберцах, Егорьевске, Раменском, Жуковском, Клину, Бронницах, Солнечногорске, Воскресенске и частично в Химках.