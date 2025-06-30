В Подмосковье в июле проведут около 200 фермерских ярмарок
195 ярмарок с фермерскими товарами проведут в разных округах Московской области в июле. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«На большинстве площадок свою продукцию представят фермеры и производители из российских регионов. Гости ярмарки смогут приобрести молочную продукцию, сыры, мясо и мясные деликатесы, рыбу, сладости и хлебобулочные изделия, а также фрукты и ягоды, овощи, сувениры и текстиль», — говорится в сообщении.Состоятся и тематические сельскохозяйственные ярмарки. Например, в Зарайске такая ярмарка будет проходить с 1 по 6 июля и с 15 по 20 июля, в Звенигороде — 11 по 20 июля. Полный список июльских ярмарок в Подмосковье размещён на сайте министерства.