В Подмосковье готовят пилотную отправку контейнерного поезда в Китай

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил о старте пилотного проекта по отправке экспресс-контейнерного поезда в китайский город Сиань. Первая отправка планируется уже в марте, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, срок доставки составит около 10 дней. Для поддержки зарегистрированных в Московской области компаний фонд готов частично покрыть расходы на доставку грузов.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 06) или по почте vsv@exportmo.ru.
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«Поддержка включает содействие в транспортировке продукции и сопутствующие услуги – погрузочно-разгрузочные работы, складирование, маркировку и другие. Поддержка предоставляется на условиях софинансирования: до 80% расходов для субъектов МСП, до 50% – для крупного бизнеса. Максимальный размер поддержки не превышает 20% от стоимости продукции, которая экспортируется по этой программе», – уточнила Зиновьева.Кроме того, в Сиане можно разместить партии товаров. Это позволит организациям хранить продукцию в Китае до трёх месяцев без уплаты таможенных пошлин. Узнать подробнее об условиях оказания меры поддержки и подать заявку можно до 21 февраля на сайте. Количество мест ограничено.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Анастасии Прибыловой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 06) или по почте vsv@exportmo.ru.
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Лора Луганская