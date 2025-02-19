В Подмосковье готовят пилотную отправку контейнерного поезда в Китай

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил о старте пилотного проекта по отправке экспресс-контейнерного поезда в китайский город Сиань. Первая отправка планируется уже в марте, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.