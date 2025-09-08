В Подмосковье готовят законопроект против «коттеджного рабства»

08 сентября 2025, 12:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Законопроект, направленный на закрепление норм индивидуального жилищного строительства (ИЖС), разрабатывают в Московской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и округов.





Губернатор отметил, что тема стандартизации ИЖС очень актуальна для Подмосковья, так как здесь расположено 2 тысячи коттеджных посёлков и 12 тысяч СНТ. Кроме того, каждый год в регионе вводится в эксплуатацию около 7-8 миллионов квадратных метров индивидуального жилья.





«И мы видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание в коттеджных посёлках. Это и дорога, и ливнёвка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — это всё нуждается в регулировании, чтобы не попадать в «коттеджное рабство». Этот термин придумали не мы, его смысл заключается в том, что если люди живут в коттеджном посёлке, они не должны зависеть от одного собственника трансформаторной подстанции или того, кто владеет частным газопроводом», — пояснил Андрей Воробьёв.