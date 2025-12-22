Достижения.рф

В Подмосковье иностранец избил до смерти пятимесячную дочь

Фото: iStock/CristiNistor

В Подмосковье передали в суд уголовное дело в отношении иностранца, которого обвиняют в избиении до смерти своей пятимесячной дочери. Речь идет о происшествии, которое случилось в Люберцах осенью прошлого года.



Следствие установило, что 19 ноября 2024 года мужчина находился дома в поселке Малаховка вместе с семьей. Раздраженный продолжительным плачем младенца, он несколько раз ударил девочку по голове. Полученные травмы оказались смертельными, ребенок скончался на месте.

По версии правоохранителей, все происходило в присутствии жены обвиняемого и ее восьмилетней дочери. Также выяснилось, что мужчина и раньше проявлял жестокость: он регулярно избивал супругу, в том числе во время беременности, а также применял насилие к ее ребенку от первого брака.

Обвиняемому 28 лет, он является иностранным гражданином. Теперь дело будет рассмотрено судом по существу.

Иван Мусатов

