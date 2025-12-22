В Подмосковье иностранец избил до смерти пятимесячную дочь

22 декабря 2025, 11:17

Фото: iStock/CristiNistor

В Подмосковье передали в суд уголовное дело в отношении иностранца, которого обвиняют в избиении до смерти своей пятимесячной дочери. Речь идет о происшествии, которое случилось в Люберцах осенью прошлого года.