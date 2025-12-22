В Сингапуре женщина потратила 750 тысяч рублей в клубе и обвинила в этом мужчин
Клиентка сингапурского клуба с мужчинами-хостами заявила, что за один вечер оставила 750 тысяч рублей и считает, что ее к этому подтолкнули сотрудники. Историю опубликовало местное издание Stomp.
Женщина по имени Инез рассказала, что пришла в клуб «M» отдохнуть, но в итоге потратила больше 12 тысяч сингапурских долларов (около 750 тысяч рублей). По ее словам, персонал и хост по имени Скай активно поощряли покупки цветочных гирлянд — платных знаков внимания, цена которых оказалась неожиданно высокой. После алкоголя ей стало плохо, и она перестала контролировать траты.
Инез утверждает, что в комнату продолжали приглашать новых хостов, каждому из которых предлагалось покупать гирлянды. Утром она увидела итоговый счет и испытала шок, так как около 11 тысяч долларов ушло именно на эти подарки. Детализированный чек ей не выдали, а снимать происходящее в клубе запрещено правилами.
В клубе «M» заявили, что принуждения не было, а женщина действовала добровольно, что якобы подтверждается записями с камер. По версии заведения, Инез сама выходила в зал и раздавала гирлянды. Женщина подала заявления в полицию и организацию по защите прав потребителей, рассчитывая привлечь внимание к подобным заведениям.
