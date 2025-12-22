В Сингапуре женщина потратила 750 тысяч рублей в клубе и обвинила в этом мужчин

22 декабря 2025, 10:31

Фото: iStock/LesByerley

Клиентка сингапурского клуба с мужчинами-хостами заявила, что за один вечер оставила 750 тысяч рублей и считает, что ее к этому подтолкнули сотрудники. Историю опубликовало местное издание Stomp.