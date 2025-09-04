Зараженный бешенством хомяк искусал ребенка в Воронежской области
В Острогожске несовершеннолетняя пострадала от укуса домашнего хомяка, зараженного бешенством. Об этом пишет РИА «Воронеж».
Происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Энгельса. Три месяца назад семья приобрела хомяка в зоомагазине. Грызун сбежал из клетки и некоторое время находился на свободе, где мог заразиться бешенством.
29 августа хомяк укусил девочку за палец. Родители не сразу обратились за медицинской помощью. Через два дня ребенка отвели к врачу, а хомяка отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие бешенства. Сейчас пострадавшая школьница проходит курс лечебно-профилактической вакцинации.
